Google представила найдешевшу відповідь iPad Mini і нову версію Android

У США пристрій надійде в продаж вже наступного тижня. Згідно сайту компанії, новий гаджет має поліпшені характеристиками в порівнянні з моделлю попереднього покоління. Однак, як зазначають місцеві ЗМІ, коштувати він також буде дорожче, передає NEWSru.

Одна з головних переваг Nexus 7 - семидюймовий дисплей. Він має розширення 1920х1080 пікселів, тобто 323 точки на дюйм. На сьогодні це найвища роздільна здатність серед планшетів даної категорії, пише The Daily Mail. За цими характеристиками Nexus 7 обійшов навіть iPad Mini від Apple, у якого кількість пікселів на дюйм майже вдвічі менше.

При цьому "яблучний" гаджет майже на 100 доларів дорожче (від 329 доларів). Крім того, нова модель Nexus 7 тонше і легше попередньої, при розмірах 200х114х8, 65 міліметрів вона важить всього 299 грам. Новинка функціонує на базі чотириядерного процесора Qualcomm з тактовою частотою 1,5 ГГц, має тилову камеру на 5 Мп і фронтальну з роздільною здатністю матриці 1,2 Мп і LED-спалахом. Управляється пристрій за допомогою ОС Android 4.3 Jelly Bean.

Новий планшет буде поставлятися в трьох варіантах - з 16 Гб об'ємом пам'яті, 32 Гб і 64 Гб. Початкова ціна складе 229 доларів, що на 30 доларів дорожче, ніж коштувала попередня версія планшета, випущена влітку минулого року. Нової пристрій надійде в продаж у США 30 липня, а в Європі - в "найближчі тижні".