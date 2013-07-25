Цього року в Україні з'явилося ще 315 друкованих ЗМІ

У першому півріччі нинішнього року Державною реєстраційною службою України було зареєстровано 315 друкованих засобів масової інформації із загальнодержавною, регіональною і зарубіжною сферами розповсюдження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, також за цей період 128 друкованих ЗМІ змінили свою назву, склад засновників, мову видання або сферу розповсюдження, у зв’язку з чим були перереєстровані.

«Укрдержреєстр докладає максимум зусиль для спрощення реєстрації періодичних видань. Так, підготовлений законопроект, яким планується скоротити термін реєстрації з 30 до 15 робочих днів та дати можливість заявникові більш гнучко підходити до процедури реєстрації», - сказала начальник Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих ЗМІ та інформаційних агентств Державної реєстраційної служби України Олена Семьоркіна.

На тему: Рибак думає, що ЗМІ «безглуздо грають на нервах людей» і сіють песимізм

Загалом в Україні зареєстровано 43 тис. 630 друкованих ЗМІ.