Ще одного учасника Врадіївської ходи оштрафували

Шевченківський райсуд Києва зобов’язав сплатити 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ще одного учасника Врадіївської ходи Володимира Іванова. Як повідомляє Радіо Свобода, таке рішення суд ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Приводом для цього рішення став протокол про порушення правил проведення мирних зборів.

Житель міста Лубни на Полтавщині Володимир Іванов пішки пройшов до Києва, щоб захистити своє право не бути підданим катуванню в міліції.

22 липня 2013 року ініціатор Врадіївської ходи Василь Любарець отримав 10 діб адміністративного арешту за організацію і проведення мітингу на Майдані.

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За даними Володимира Іванова, зараз у центрі Києва залишаються майже 30 активістів, які вимагають адекватного розслідування подій у Врадіївці і відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка через розгін 19 липня акції протесту на Майдані.