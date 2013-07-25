Захарченко доручив міліціонерам співпрацювати з «Дорожнім контролем»

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко дав доручення підлеглим налагодити співпрацю із громадською організацією «Дорожній контроль». Окрім цього, кримінальні провадження за фактами нападів на членів цієї організації, будуть перебувати на контролі керівництва МВС.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається в повідомленні, в МВС прийнято рішення налагодити тісну співпрацю з громадськими організаціями щодо суспільного контролю за діяльністю органів внутрішніх справ. Особливо, що стосується надання громадянам послуг по лінії Державної автомобільної інспекції та вдосконалення безпеки дорожнього руху.

Захарченко доручив своїм підлеглим провести робочу зустріч із представниками організації «Дорожній контроль», під час якої обговорити розробку Меморандуму про співпрацю. У цьому спільному документі планується визначити взаємні права та обов’язки сторін щодо здійснення громадського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ.

На тему: У Донецьку жорстоко побили журналіста

Поряд з цим, міністром прийнято рішення, що кримінальні провадження за фактами нападів на активістів «Дорожнього контролю» перебуватимуть на контролі керівництва МВС, зазначає УЗГ.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня у Донецьку двоє невідомих побили журналіста всеукраїнської правової газети «Дорожній контроль» Олега Богданова.

23 липня «Дорожній контроль» заявив, що в Донецькій області працює банда, яка одержала завдання від МВС бити активістів «Дорожнього контролю».

За даними видання, 21 липня, близько 11-ї вечора, через три години після жорстокого биття журналіста "Дорожнього контролю" Олега Богданова в Донецьку, був побитий ще один активіст "ДК" - Добріцин Федір Евгенієвіч. Напад відбувся в Маріуполі. За словами Федора, йому подзвонили в двері його квартири, а коли він відкрив - побачив двох "спортсменів". Перш ніж закрити двері, активіст "ДК" одержав декілька ударів по тілу і в голову.

"Всі ці події я пов'язую з недавнім конфліктом з працівниками «Беркута». З ДАІшним беззаконням ми боремося давно, але такого не було. Як тільки ми зачепили «Беркут», почалося беззаконня, погрози... ну і ось результат", - розповідає Федір.

За інформацією «ДК», після нападу Богданов і Добріцин розповіли один одному про нападаючих. Судячи з опису - "працювали" одні й ті ж люди. Спочатку вони побили Олега, а через три години приїхали до Маріуполя і побили Федора. Суть в тому, що Богданов і Добріцин брали участь в недавньому рейді "Дорожнього контролю", в ході якого зафіксували порушення закону з боку працівників «Беркута» і написали заяви, де залишили свої адреси.