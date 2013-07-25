Українці хочуть мати мінімум двох дітей - соціологи

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Департаменту статистики населення і адміністративно-територіального устрою Державного комітету статистики Любов Стельмах під час круглого столу "Результати Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств - 2012" сьогодні у Києві.

«Приємне те, що ростуть репродуктивні установки населення. Тобто, незважаючи на складний економічний стан сімей в Україні, все ж таки сім'ї хочуть мати, як мінімум, двох дітей», - повідомила Стельмах.

Соціолог також повідомила, що в Україні, порівняно з 2007 роком, скоротилася кількість абортів і збільшилася кількість населення, яке регулярно користується контрацептивами. При цьому незадоволеність засобами захисту в Україні становить майже 5%.

Директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Ела Лібанова повідомила, що в Україні збільшилася кількість дівчат, які палять, у віці 20-24 років, при цьому, порівняно з 2007 роком, трохи зменшилася кількість жінок, які вживають алкоголь.

Такі результати соціологи отримали в результаті загальнонаціонального дослідження «Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств» (МІКС), проведеного за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і за участі Держкомстату, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Інституту демографії і соціологічних досліджень.

Дослідження проводилося з вересня 2012 року, а офіційні результати будуть представлені у вересні-жовтні 2013 року.

Крім того, організатори дослідження повідомили, що МІКС проводиться у більш як 100 країнах світу. На сьогодні свої звіти презентували Молдова, Казахстан, Білорусь.

Довідка УНІАН. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером у захисті прав та інтересів дітей. Фонд працює в більш як 190 країнах світу для захисту і підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя.