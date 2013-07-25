На Житомирщині під час військових навчань потонув десантник
14:16, 25 липня 2013Суспільство
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На одному з військових полігонів в Житомирській області під час навчань потонув військовослужбовець 95-ї аеромобільної бригади.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело.
За інформацією співрозмовника агентства, інцидент трапився сьогодні близько 10.00 під час подолання бійцем-контрактником розвідувальної роти Андрієм Олійником водної перешкоди — річки Гнилоп’ять.
Станом на 13.00 тіло загиблого ще не знайдено.
На місці пригоди працюють відповідні оперативні групи реагування.
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