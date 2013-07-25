На Житомирщині під час військових навчань потонув десантник

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За інформацією співрозмовника агентства, інцидент трапився сьогодні близько 10.00 під час подолання бійцем-контрактником розвідувальної роти Андрієм Олійником водної перешкоди — річки Гнилоп’ять.

Станом на 13.00 тіло загиблого ще не знайдено.

На місці пригоди працюють відповідні оперативні групи реагування.