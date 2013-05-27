У ВР хочуть вшанувати загиблих при випробуванні ядерної зброї СРСР на людях

Народний депутат України Олександр Бригинець (фракція “Батьківщина”) вніс на розгляд Верховної Ради України проект постанови “Про вшанування пам'яті загиблих при випробуванні ядерної зброї СРСР на людях в 1954 році”.

У проекті постанови, розміщеному на сайті ВР, зазначається, що у вересні 2014 року виповнюється 60 років від початку випробувань ядерної зброї СРСР на людях. Нею пропонується у вересні наступного року на державному рівні відзначити 60-ті роковини цієї трагедії. Рекомендується Кабінету міністрів України утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо вшанування пам’яті загиблих під час випробувань дії ядерної зброї на людях.

На тему: Міністр оборони РФ: Ядерна зброя залишається фактором стримання

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що “14 вересня 1954 року влада СРСР здійснила жахливе, нечуване у світовій історії злодіяння: випробування ядерної зброї на власних громадянах”. “Ядерна зброя була застосована проти власної армії. Загинуло більш як 43 000 чоловік”, - сказано в ній. Зазначається, що “це була найбільша таємниця часів СРСР і самий нелюдський вчинок по відношенню до своїх громадян. Акт геноциду. Перші й останні військові навчання із застосуванням цієї ядерної зброї. Скинули атомну бомбу на Тоцький район Оренбурзької області з щільністю населення як у Німеччині з метою отримання медичних даних про наслідки променевого ураження і хвороби, спричинених ним”. Зазначається, що опромінення отримали 45 тис. солдатів, які брали участь у навчаннях, і кілька десятків тисяч мирних жителів. “Нікого не евакуювали, ні перед вибухом, ні після нього. Солдат послали на «штурм» епіцентру. Вигоріло 2/3 всіх оточуючих сіл. Після вибуху люди їли радіоактивні продукти, викопували печену картоплю із землі. Медики регулярно приїжджали обстежувати населення. Практично всі в наслідку передчасно померли. У 2000 році залишилося всього 500 жертв цього варварського акту. Згодом всі матеріали і документи про ці навчання були знищені з міркувань секретності”, - сказано в пояснювальній записці до проекту постанови.