Для СКМ придбання Укртелекому є виваженою інвестицією - експерт

Таку думку висловив керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман, коментуючи придбання групою компаній Ріната Ахметова контрольного пакета акцій телекомунікаційного оператора у групи EPIC (Австрія). «Укртелеком» мав славу проблемного активу не тільки на момент проведення приватизаційного конкурсу в 2011 році.

Компанія вже років десять відчуває труднощі, стабільно втрачає як абонентську базу, так і частку ринку телекомунікаційних послуг. З самої приватизацією цього активу країна запізнилася на ті ж 10 років. «Укртелекому» сьогодні потрібен оперативний ременеджмент всього бізнесу, - заявив Ерік Найман. Експерт зазначив, що компанію СКМ спочатку розглядали кандидатом на придбання акцій «Укртелекому» ще в 2011 році. «Але буквально перед самим проведенням приватизаційного конкурсу компанія зійшла з дистанції. А зараз австрійські власники оператора, мабуть, зрозуміли, що самостійно не зможуть впоратися з «Укртелекомом» як з проблемним активом і вирішили позбутися від нього », - говорить Найман.

На його думку, купівля акцій «Укртелекому» для компанії СКМ є зваженим інвестиційним кроком. «Для СКМ телекомунікаційний оператор є профільним активом. І я думаю, що в компанії добре знають, що далі робити з ним. У першу чергу, це впровадження назрілих ринкових ідей і підходів до розвитку бізнесу. Фінансових можливостей для таких реновацій у компанії достатньо. Чи не стане проблемою і питання управлінського ресурсу: ринок професіоналів досить насичений, можна залучити кращих », - вважає експерт.

Нагадаємо, як стало відомо сьогодні, 3 червня 2013 група СКМ і група EPIC підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права ТОВ «ЕСУ» (Україна). У свою чергу, ТОВ «ЕСУ» володіє 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком» (Україна), найбільшого українського гравця фіксованого зв'язку, а також оператора мобільної мережі 3G. Після отримання всіх необхідних дозволів, у тому числі від антимонопольних органів, група СКМ стане власником компанії UA TELECOMINVEST LIMITED і, відповідно, отримає контроль над 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком».