«Енергоринок» подав в стокгольмський арбітраж позов проти Молдови

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, подав позов до Арбітражного інституту торгової палати Стокгольма (Швеція) з вимогою до Уряду Республіки Молдова повернути 1,7 млн дол. боргу.

Про це йдеться в дебютному звіті компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з документом, 21 грудня 2012 року судом було відкрито провадження у цій справі і на даний момент воно перебуває на розгляді.

Також «Енергоринок» вимагає від Молдови відшкодувати 154 тис. євро судових зборів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Енергоринок» за січень-червень 2013 року знизила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року на 33,6% - до 12,571 млн. грн з 18,940 млн. грн.

Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.