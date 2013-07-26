На Закарпатті автомобіль потрапив під причеп: двоє людей загинули (фото)

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця УДАІ УМВС у Закарпатській області Анна Трофімчук.

З її слів, ДТП трапилося близько 22.40 на автодорозі сполученням «Хуст-Шаян-Вишково-Буштино» між населеними пунктами Велятино та Вишково в Хустському районі області.

За попередніми даними, 69-річний водій автомобіля Volkswagen Polo допустив зіткнення із задньою частиною причепу, завантаженого тюками сіна, який буксирувався трактором «ЮМЗ 6» та рухався в попутному напрямку.

За даними Трофімчук, номерних знаків на причепі не було, він не зареєстрований.

Внаслідок пригоди два пасажири автомобіля Volkswagen загинули на місці пригоди.

Водій, пасажир вказаного автомобіля і водій трактора отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, з якими доставлені до районної лікарні.

У той же час закарпатські ЗМІ пишуть, що в ДТП загинула відома закарпатська лікарка, яка свого часу займала керівні посади в дитячій лікарні Ужгорода.

Також, за даними ЗМІ, на причепі не було габаритних вогнів, що скоріше за все й призвело до нічної ДТП.