Глави православних церков виїхали з Москви до Києва

Предстоятелі і представники помісних православних церков, які беруть участь в урочистостях на честь 1025-річчя Хрещення Київської Русі, відправилися з Москви до Києва на спеціальному потягу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РПЦ, «26 липня предстоятелі, які беруть участь у святкуванні, і представники помісних православних церков відправилися до Києва на спеціальному потягу, до складу якого включено вагон-храм. Вранці у нього було перенесено з храму Христа Спасителя хрест святого апостола Андрія Первозванного, доставлений з Греції в Російську православну церкву з нагоди святкування знаменної річниці Хрещення Русі», - зазначається у повідомленні.

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Патріарх Кирил на пероні Київського вокзалу Москви в інтерв'ю журналістам відзначив, що святкування є великою подією на теренах «історичної Русі».

«Це супроводжується дуже важливими діями. Можливо, найважливіше - це те, що навколо великої загальнохристиянської святині - хреста святого апостола Андрія Первозванного зібралися предстоятелі і представники усіх помісних православних церков з тим, щоб помолитися, згадуючи велике діяння князя Володимира, подякувати Господу за весь такий непростий, тернистий історичний шлях Руської православної церкви і звернутися до Нього з гарячою молитвою, щоб Він милість Свою проявив до народів наших у майбутньому», - сказав Кирил.

«Ми почали святкування в Москві. Воно супроводжувалося великою участю народу, духівництва і було відзначено чудовим богослужінням, прекрасним концертом на Красній площі, спілкуванням з керівництвом країни і, звичайно, дуже важливими бесідами, які провели голови церков у Москві, консультуючись один з одним з питань, які турбують сьогодні весь православний світ», - додав предстоятель РПЦ.

Він повідомив, що після Києва святкування продовжаться у Мінську.