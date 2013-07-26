У першому півріччі 2013 року в Україні зареєстровано 116 тис. 444 шлюбів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної реєстраційної служби України.

При цьому, найчастіше українці одружуються на Донеччині: там з початку року зафіксовано 10 782 шлюби.

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Трохи менші показники реєстрації шлюбів у Києві, де за цей час побралися 9 435 пар молодят.

Далі ідуть: Дніпропетровська, Харківська та Львівська області, де взяли шлюб, відповідно, 8532, 6826 та 6574 пар.

Найрідше одружуються мешканці Кіровоградської області. Там з початку року зареєстровано 2195 нових сімей, зазначили в Укрдержреєстрі.