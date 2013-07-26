В Одесі на стоянці облили кислотою 12 автомобілів

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, вранці надійшло повідомлення про те, що у Суворовському районі, на стоянці, розташованій на розі проспекту Добровольського і вулиці Махачкалінської, невідомий облив машини «їдкою рідиною, ймовірно, кислотою».

Розпочато кримінальне провадження за ст. 194 (умисне пошкодження або знищення чужого майна).

Встановлюється особа зловмисника.

На тему: Вночі згорів позашляховик начальника обласного УБОЗу

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на вулиці Колонтаївській 25 липня загорілися одразу три автомобілі, що стояли поряд: Mazda, Chevrolet Aveo і Toyota Highlander. Причина пожежі встановлюється.