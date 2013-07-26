В Одесі на стоянці облили кислотою 12 автомобілів
14:17, 26 липня 2013Суспільство
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Корпуси автомобілів пошкоджені.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, вранці надійшло повідомлення про те, що у Суворовському районі, на стоянці, розташованій на розі проспекту Добровольського і вулиці Махачкалінської, невідомий облив машини «їдкою рідиною, ймовірно, кислотою».
Розпочато кримінальне провадження за ст. 194 (умисне пошкодження або знищення чужого майна).
Встановлюється особа зловмисника.
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Як повідомляв УНІАН, в Одесі на вулиці Колонтаївській 25 липня загорілися одразу три автомобілі, що стояли поряд: Mazda, Chevrolet Aveo і Toyota Highlander. Причина пожежі встановлюється.
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