Україна скоротила імпорт газу на 35%

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, у червні 2013 року імпорт газу зменшився порівняно з червнем 2012 року більш ніж удвічі - до 0,917 млрд куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня Україна розпочала закачування газу до підземних сховищ для гарантування власного споживання і транзиту до Європи у зимовий період.

Станом на 17 липня у підземних газових сховищах України накопичено 9 млрд кубометрів газу, зокрема закачаного в рамках відновлення поставок імпортного палива до України і підготовок до опалювального сезону.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Надходження газу поточного року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.