У Харкові затримали росіянина, який завербував 8 українок у сексуальне рабство

У Харкові затримано громадянина Російської Федерації, який намагався вивезти з України вісім дівчат для подальшої сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Артема Степанова, зловмисника разом із потерпілими дівчатами затримали 25 липня на вокзалі «Харків-Пасажирський».

За його даними, 26-річний громадянин Росії підшукував дівчат із допомогою харків’янки, якій заплатив за її послуги 2600 доларів. Вербування проходило в приміщенням нічних розважальних клубів Харкова, а також на сайтах знайомств.

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Загалом чоловіку вдалося підшукати 8 дівчат, яких він намагався вивезти до Росії, де мав намір передати невстановленим особам для подальшої сексуальної експлуатації.

На цей час йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинена стосовно кількох осіб).

Досудове слідство триває. Його хід перебуває на контролі прокуратури області. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зараз також ведуться оперативно-розшукові заходи із встановлення інших можливих осіб, причетних до скоєння злочину.