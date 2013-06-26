Кабмін схвалив нові статті КК щодо сексуальної експлуатації дітей

Відповідний проект змін до деяких законодавчих актів України, який розробляло Міністерство юстиції у зв‘язку з ратифікацією Україною Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, уряд схвалив сьогодні на своєму засіданні, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, законопроектом пропонується встановити відповідальність за злочини, пов’язані з сексуальною експлуатацією дітей, врегулювати процесуальні особливості розслідування справ за участю дітей - свідків і потерпілих від цього небезпечного явища, встановити механізми запобігання вчиненню протиправних дій щодо дітей з боку осіб, які працюють у постійному контакті з ними. Для цього пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про охорону дитинства» та Закону України «Про захист суспільної моралі».

Так, наприклад, пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею «Сексуальне домагання дитини», поінформував Лавринович.

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Дана стаття передбачатиме кримінальну відповідальність на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю за вчинене за допомогою комп’ютерних систем чи телекомунікаційних мереж схиляння малолітньої, неповнолітньої віком до 16 років дитини до дій сексуального характеру з метою розбещення чи вступу в статеві зносини шляхом пропонування і організації (створення необхідних умов) зустрічі або проведення такої зустрічі.

Пропонується встановити кримінальну відповідальність не лише за ввезення або вивезення з України продукції порнографічного характеру, але й за її переміщення з використанням комп’ютерних систем чи телекомунікаційних мереж, а також збут малолітнім, неповнолітнім чи розповсюдження серед них продукції порнографічного характеру.

Пропонується встановити кримінальну відповідальність за примушування малолітнього, неповнолітнього до участі у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, у тому числі - вчинене особою, від якої малолітній, неповнолітній був у матеріальній чи іншій залежності, або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього.

Пропонується також доповнити Кримінальний кодекс статтями «Виготовлення, придбання, зберігання, переміщення творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію без мети збуту», «Проведення видовищного заходу порнографічного характеру».

Змінами до КПК України пропонується, зокрема, встановити, що слідчий, прокурор може допустити до участі у допиті іншу особу на вибір малолітнього, неповнолітнього. Допит малолітньої, неповнолітньої особи має проводитися без необґрунтованої затримки після події злочину у спеціально обладнаному, прилаштованому для цих цілей приміщенні та за допомогою чи застосуванням технічних засобів аудіо- чи відеозапису.

Закон «Про охорону дитинства пропонується доповнити статтею «Вимоги до осіб, які працюють у контакті з дітьми» тощо.

Передбачається, що внесення запропонованих змін до законодавчих актів України дозволить запровадити додаткові заходи, направлені на створення запобіжних, захисних та кримінально-правових механізмів боротьби з усіма формами сексуальної експлуатації та сексуального насильства щодо дітей, тим самим буде забезпечено відповідність законодавства України сучасним європейським стандартам у цій сфері, підкреслив міністр юстиції.

Як повідомлялося, Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства» була підписана від імені України 14 листопада 2007 року та ратифікована Законом України від 20 червня 2012 року.