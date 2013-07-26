На Житомирщині знайшли тіло потонулого під час навчань солдата

Як повідомили УНІАН у Житомирській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Центрального регіону України, тіло загиблого доставлять на Хмельниччину, на батьківщину солдата.

Поховають солдата завтра, 27 липня, у його рідному селі в Полонському районі Хмельницької області.

Загиблий солдат прослужив у збройних силах менше місяця.

На тему: На Житомирщині під час військових навчань потонув десантник

Солдати в амуніції після переправи через річку Гнилоп'ять не дорахувалися одного контрактника. Тіло солдата почали шукати вчора.

Рятувальники кажуть, що в тому місці, де потонув солдат, сильна течія та дуже глибоко – у деяких місцях до 8-ми метрів глибини.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня на базі 240-го центру підготовки підрозділів у Житомирській області під час проведення занять з бойової підготовки загинув військовослужбовець за контрактом.

За попередньою інформацією, виконуючи завдання з форсування водної перешкоди, він не впорався із сильною течією і потонув. Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони України, за фактом загибелі військовослужбовця проводиться службове розслідування.

Керівництво Міністерства оборони та ЗСУ висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.