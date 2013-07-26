ЄС сподівається на відмову України від утилізаційного збору

Про це сказано у повідомленні представництва ЄС в Україні.

“Якщо Україна також введе такий збір, це рішення матиме дуже серйозний вплив на наші двосторонні економічні відносини. Тому ЄС висловив сподівання і очікування, що Україна зробить все можливе для уникнення набуття чинності цього закону”, - наголошується у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі з 1 вересня 2012 року.

У відповідь, 4 липня 2013 року, Верховна Рада ухвалила закон про введення утилізаційного збору на автомобілі, проте документ поки що не підписаний Президентом України.

9 липня Європейський Союз звернувся до секретаріату Світової торгової організації з вимогою почати консультації з Російською Федерацією з питання застосування утилізаційного збору, який застосовується під час продажу автомобілів. 24 липня до секретаріату СОТ з проханням про проведення консультацій з Росією з приводу дії в РФ утилізаційного збору на автомобілі звернулася також Японія.

25 липня Україна заявила про намір приєднатися до консультацій, які ініціював ЄС.