Утилізаційний збір: ВААІД попереджає про можливість санкцій щодо України

20:23, 11 липня 2013
Суспільство
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Українські автоімпортери не виключають, що провідні країни-автовиробники можуть заявити про застосування санкцій у відповідь щодо України у разі введення в дію закону про утилізаційний збір на автомобілі.

Назаренко попередив про можливі санкції за утилізаційний збір

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і ділерів (ВААІД) Олег Назаренко.

"Мій прогноз, що ми почуємо про санкції з боку Японії, потім США, далі Корея, Тайвань і Китай, чий імпорт від цього страждає", - сказав Назаренко.

На його думку, обсяги імпорту автомобілів до України у разі підписання Президентом України закону про утилізаційний збір можуть різко скоротитися, що призведе до фінансових втрат цих країн.

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Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і ділерів звернулася до Президента України Віктора Януковича з проханням накласти вето на ухвалені 4 липня 2013 року Верховною Радою України законопроекти № 0975 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих із експлуатації транспортних засобів» і № 0936 «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів».

Верховна Рада України 4 липня ухвалила порядок утилізації транспортних засобів, знятих з експлуатації, а також порядок адміністрування екологічного податку, платниками якого визначені імпортери транспортних засобів, виробники транспортних засобів для внутрішнього ринку і покупці транспортних засобів. На думку представників ВААІД, автомобільного заводу компанії «Єврокар» і Кременчуцького автоскладального заводу, екологічний податок на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів створює законодавчі преференції для обраних і не спрямований на розвиток української автомобільної галузі.

На думку Асоціації автовиробників України «Укравтопром», утилізаційний збір необхідно ввести для порятунку національної автомобілебудівної галузі.

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