БТР потонув на репетиції параду в Севастополі (відео)

Український бронетранспортер потонув сьогодні в Севастопольській бухті під час генеральної репетиції військово-спортивного свята з нагоди Дня Військово-морського флоту Росії та Дня флоту України, яке відвідають президенти України і Росії.

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Особовий склад бойової машини був евакуйований. Військову машину згодом підняли, повідомляє ТСН.