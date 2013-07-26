БТР потонув на репетиції параду в Севастополі (відео)
18:44, 26 липня 2013Суспільство
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БТР потонув у Севастопольській бухті під час репетиції військово-спортивного свята.
Український бронетранспортер потонув сьогодні в Севастопольській бухті під час генеральної репетиції військово-спортивного свята з нагоди Дня Військово-морського флоту Росії та Дня флоту України, яке відвідають президенти України і Росії.
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Особовий склад бойової машини був евакуйований. Військову машину згодом підняли, повідомляє ТСН.
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