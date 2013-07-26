У неділю на Донбасі задзвонять усі дзвони

У неділю, 28 липня, на честь 1025-ї річниці Хрещення Русі та пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира, у Донецькій області відбудеться незвичайна дзвонова акція «Слава Тобі, Боже!». Про це повідомляє газета «Сегодня».

Як розповів виданню прес-секретар Донецької єпархії протоієрей Георгій Гуляєв, кожна громада, де є дзвони, з 12 години дня протягом 15 хвилин безперервно дзвонитиме в них, сповіщаючи про свято.

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«В акції братимуть участь всі 730 храмів Донецької області. З урахуванням того, що не в усіх храмах є дзвіниці, можна сказати, що в благовісті братимуть участь 600 дзвонів, в тому числі 54 дзвони Святогірської лаври, - розповів Георгій Гуляєв. - Також донеччанин, який бажає взяти участь в акції, зможе вдарити в прорізний дзвін у Центрі слов'янської культури, а також у Бохумський дзвін біля будівлі Донецької міськради.