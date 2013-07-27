Закон про векселі набуде чинності завтра

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що надає можливість уряду реструктуризувати бюджетну заборгованість фінансовими казначейськими векселями, набуде чинності з неділі, 28 липня 2013 року.

Текст документа опублікований сьогодні в газеті “Голос України”.

“Цей Закон набуває чинності наступного дня після його публікації”, - йдеться у документі.

На тему: Янукович підписав закон про векселі

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2013 року Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість, зокрема, з податку на додану вартість, фінансовими векселями з терміном обігу 5 років і 5% дохідністю.

24 липня Президент України Віктор Янукович підписав Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо реструктуризації бюджетної заборгованості).

Цим законом, Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» доповнюється новою статтею 22, згідно з якою надається право Кабінету міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2013 року, шляхом видачі фінансових казначейських векселів у встановлених ним обсягах та порядку. Також дозволяється на добровільних засадах здійснювати бюджетне відшкодовування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.