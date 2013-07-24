Янукович підписав закон про векселі

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо реструктуризації бюджетної заборгованості).

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Цим законом, Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» доповнюється новою статтею 22, згідно з якою надається право Кабінету міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2013 року, шляхом видачі фінансових казначейських векселів у встановлених ним обсягах та порядку. Також дозволяється на добровільних засадах здійснювати бюджетне відшкодовування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Законом встановлено, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів. З метою приведення у відповідність до норм Закону України „Про бюджет на 2013 рік” пропонується встановити, що збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується до загального фонду державного бюджету.

В законі передбачено надати право Кабінету Міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 01 січня 2013 року у встановлених ним обсягах, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до 5 років, з дохідністю, що не перевищує 5 %. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Закон надає право органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, видавати платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми ПДВ шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансового казначейського векселя строком обігу до 5 років, з дохідністю, що не перевищує 5% відповідно до порядку, визначеного Кабінетом міністрів України.

У пояснювальній записці до проекту цього закону повідомлялося, що, «відповідно до звіту уряду про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», кредиторська заборгованість за видатками загального фонду державного бюджету станом на 01.01.2012 р. становила 2189,1 млн. грн., а станом на 01.01.2013 р.- 4354,8 млн гривень».

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2013 року Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість, зокрема, з податку на додану вартість, фінансовими векселями з терміном обігу 5 років і 5% дохідністю.

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко заявляв, що обсяг поточної заборгованості з відшкодування ПДВ становить 4,5 млрд грн, і ще 11 млрд грн, які на сьогодні оспорюють у судах. Простроченої заборгованості, за даними міністра, в Україні немає. При цьому Клименко запевнив, що, зі свого боку, Міндоходів зробить усе можливе, щоб зробити вексель по-справжньому привабливим фінансовим інструментом.

Проте у Федерації роботодавців підрахували, що обсяг втрат обігових коштів підприємств у разі повноцінного введення в обіг казначейських векселів може становити 20 млрд грн.

Кабінет міністрів України двічі, в 2004 і 2010 рр., оформляв ПДВ-облігаціями свою прострочену заборгованість перед суб'єктами господарювання з відшкодування їм податку на додану вартість. Під час останнього випуску були емітовані чотири транші загальним обсягом 16,4 млрд грн. Термін обігу випущених паперів - до 2015 року. Підприємства - держателі ПДВ-облігацій могли або залишати їх собі, або продавати з дисконтом, поповнюючи свої обігові кошти.

За заявою прем'єр-міністра України Миколи Азарова, завдяки такому інструменту фактично вдалося ліквідувати прострочену заборгованість з відшкодування ПДВ.