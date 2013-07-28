Філарет пояснив, чому ходить без охорони

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначає, що ходить без охорони, бо покладає надію на Бога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава УПЦ КП сказав, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чому він сьогодні на заходах з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі без охорони.

“Я завжди все життя своє ходжу без охорони, покладаю надію на Бога, а не на охорону. Ми йдемо до людей. І хіба нас від людей треба охороняти? Не від людей. Тому охорона не потрібна”, - сказав Філарет.