Філарет пояснив, чому ходить без охорони
14:51, 28 липня 2013Суспільство
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Філарет ходить без охорони, бо покладає надію на Бога.
Філарет покладається на Бога
Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначає, що ходить без охорони, бо покладає надію на Бога.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава УПЦ КП сказав, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чому він сьогодні на заходах з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі без охорони.
“Я завжди все життя своє ходжу без охорони, покладаю надію на Бога, а не на охорону. Ми йдемо до людей. І хіба нас від людей треба охороняти? Не від людей. Тому охорона не потрібна”, - сказав Філарет.
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