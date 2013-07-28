В Івано-Франківську разом помолилися віряни трьох конфесій
В Івано-Франківську з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі спільно молились за Україну віряни трьох конфесій.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні біля пам’ятника Першій українській церкві в Івано-Франківську священики Української греко-католицької, Української православної Київського патріархату й Української автокефальної православної церков зібрались на спільну молитву за Україну й український народ.
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Очолив Божественну літургію митрополит Івано-Франківський і Галицький УАПЦ Андрій.
У своїх проповідях священнослужителі закликали до єдності церкви, яку запровадив князь Володимир у 988 році, й пам’ятати, що українська церква розпочалась з київських пагорбів.
На літургії були присутні заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький, заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Верес, представники громадських організацій, народні депутати попередніх скликань.