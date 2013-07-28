В Івано-Франківську разом помолилися віряни трьох конфесій

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні біля пам’ятника Першій українській церкві в Івано-Франківську священики Української греко-католицької, Української православної Київського патріархату й Української автокефальної православної церков зібрались на спільну молитву за Україну й український народ.

На тему: Філарет вірить, що єдина Помісна церква буде

Очолив Божественну літургію митрополит Івано-Франківський і Галицький УАПЦ Андрій.

У своїх проповідях священнослужителі закликали до єдності церкви, яку запровадив князь Володимир у 988 році, й пам’ятати, що українська церква розпочалась з київських пагорбів.

На літургії були присутні заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький, заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Верес, представники громадських організацій, народні депутати попередніх скликань.