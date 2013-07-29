На "Новій хвилі-2013" у Юрмалі переміг кубинець

Як передає ИТАР-ТАСС, перемога і головний грошовий приз - 50 тис євро - отримав співак з Куби Роберто Кел Торрес. Друге місце і 30 тис євро дісталися Саломе Катамадзе з Грузії, третє і 20 тис євро - виконавцю з В'єтнаму Провину Хуат.

На тему: У Юрмалі відкрився конкурс Нова хвиля-2013

Один із засновників конкурсу композитор Ігор Крутой під час прес-конференції зазначив, що цього року склад учасників був найсильнішим за всі 12 років існування фестивалю. "Ми їх скрупульозно вибирали, і як вони будуть виглядати всі разом на сцені", - підкреслив він. "Відчувалося, що конкурсанти "Нової хвилі" хвилювалися, виконуючи перед журі і глядачами пісні наживо. На третій-четвертий день вони розслабилися", - додав він і нагадав, що вперше всі учасники виступали без фонограми.

"Виступ не під фонограму - це нормальний, європейський стандарт", - вказав Крутой.

Конкурс молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля", який прийшов на зміну всесоюзному фестивалю "Юрмала", традиційно проходить на сцені юрмальської концертної зали "Дзінтарі". Цього року в ньому взяли участь 16 виконавців з 12 країн світу.

У перший з трьох конкурсних днів виконувалися світові хіти, у другій - хіт своєї країни, а в третій день представили глядачам і членам журі пісню, написану спеціально для музичного огляду. У складі журі конкурсу були Ігор Крутой, Тото Кутуньо, Валерія, Лайма Вайкуле, Костянтин і Валерій Меладзе, Леонід Агутін, Ігор Ніколаєв, Ігор Матвієнко, Максим Фадєєв та Юрій Антонов.