Російська митниця ще не має вказівки не пропускати українські цукерки

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив співробітник прес-служби ФТС.

«На даний момент ми такого листа не одержували», - сказав співрозмовник агентства і додав, що можливо документ про заборону поставок українських цукерок буде направлено пізніше.

Водночас, прес-секретар Росспоживнагляду Любов Воропаєва відповідаючи на запитання з якого числа запроваджено заборону на ввезення українських цукерок «Рошен» сказала: «У мене немає такої інформації».

Сьогодні голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко російським ЗМІ заявив, що запроваджено заборону на поставку до Росії продукції компанії «Рошен».

Як повідомляв УНІАН 11 липня, прес-секретар Росспоживнагляду Воропаєва повідомила, що Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд ) забракувала кілька партій української кондитерської продукції.

«У регіонах було забраковано українську кондитерську продукцію», - сказала Воропаєва.

У той ж час, вона відмовилася назвати регіони, де було виявлено такі партії.

Нагадаємо, що на початку 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів ряду українських підприємств на територію РФ, заявивши, що в них виявлено велику кількість пальмової олії. Пізніше після інспекцій на українських підприємствах такі обмеження було знято, проте було встановлено контроль кожної партії товару, що поставляється до Росії.

27 грудня 2012 року голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив, що Росія не має претензій до якості українських сирів, які поставляються на ринок Російської Федерації.

9 квітня 2013 року Росспоживнагляд повідомив про припинення контролю кожної партії українських сирів під час їх ввезення до Російської Федерації, оскільки претензій до якості продукції з України немає.

10 липня стало відомо, що Російська Федерація має намір оподаткувати додатковим спеціальним митом імпорт з України вугілля, шоколаду і скла у відповідь на запровадження Києвом спеціального мита на імпорт автомобілів. Щоб компенсувати збитки, Росія залишає за собою право стягувати мито у розмірі 0,1 євро за 1 кг українського шоколаду, 54% - на імпорт вугілля і 15% - скла.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн. дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України торік становив 27,8 тис. тонн, або 102, 7 млн. дол. у грошовому вираженні.