«Рошен» поки пускають у Росію

Наразі продукція українського виробника кондитерських виробів «Рошен» надходить на ринок Російської Федерації, оскільки поки що лист Росспоживнагляду на адресу Федеральної митної служби (ФМС) про запровадження такої заборони не надходив, повідомили УНІАН у прес-службі ФМС.

«Ми уважно вивчили повідомлення ЗМІ, проте офіційних документів від Росспоживнагляду про запровадження заборони на поставки українських цукерок «Рошен» не надходило. Це означає, що нині ця продукція надходить на ринок Росії в звичайному порядку», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, такі вказівки зазвичай приходять досить швидко і, найімовірніше, відповідний лист прийде у ФМС «сьогодні-завтра».

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Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд запровадив заборону на ввезення до Росії кондитерських виробів української торгової марки Roshen.

За словами головного державного санітарного лікаря РФ Геннадія Оніщенка, в ході експертизи продукції на чотирьох фабриках компанії (київській, вінницькій, маріупольській і кременчуцькій) було виявлено порушення вимог до якості і безпеки. «Є підстави говорити про системні порушення чинного в нашій країні законодавства про захист прав споживачів», — повідомив головний санітарний лікар РФ.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen («Рошен») - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика "Рошен" (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», Київ).