У Shell думають, що за 50 років в Україні навчаться робити труби

Про це в коментарі УНІАН повідомили в прес-службі Shell в Україні.

“Ми неодноразово заявляли, що готові використовувати українські товари за умови, що їх ціна і якість відповідатимуть іноземним аналогам. На цьому етапі таких труб в Україні немає, але ми дуже сподіваємося, що незабаром вони з'являться”, - заявили в прес-службі.

Представник прес-служби також зазначила, що компанія Shell працює з українськими виробниками труб у напрямку підвищення якості їх продукції і сподівається, що в перспективі українська продукція досягне якісного рівня, який би задовольнив вимоги компанії.

“На цьому етапі труби імпортуються, зокрема з Японії, і паралельно ми працюємо з українськими виробниками, щоб підняти їх стандарти до того рівня, який нам потрібен. Коли це станеться, ми із задоволенням перейдемо на українські труби. Наш договір укладено на 50 років. За ці 50 років, сподіваємося, з'являться українські виробники, які задовольнять наші потреби в цій продукції”, - зазначила представник прес-служби.

При цьому в прес-службі підтвердили, що тимчасове припинення квотування імпорту труб до України з 1 серпня пов'язане з необхідністю компанії Sell імпортувати труби з інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року компанії Shell і «Надра Юзівська» підписали угоду про розподіл продукції (УРП) з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях. Термін угоди – 50 років.

Потім керівництво Shell заявило, що не може використовувати українські труби для роботи, оскільки вони не відповідають стандартам компанії.

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На початку липня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення з 1 серпня 2013 року тимчасово припинити обмеження на імпорт до України сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних труб зовнішнім діаметром до 406,4 мм незалежно від країни походження.