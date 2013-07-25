США почали антидемпінгове розслідування імпорту труб з України

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association, WSA).

Обсяг імпорту труб до США у 2012 році порівняно з 2010 роком збільшився удвічі – до 1,8 млрд дол. внаслідок підвищення внутрішнього попиту, а також запровадження в 2010 році мит на імпорт нафтогазових труб з Китаю, що створило умови для входу на американський ринок інших зарубіжних постачальників. У підсумку, за даними Американського інституту заліза і сталі, торік імпорт досяг 63% трубного ринку США.

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Згідно з повідомленням WSA, найрадикальніших заходів пропонується вжити проти імпорту з країн Південно-Східної Азії. Зокрема, американські виробники просять визначити розмір мит на імпорт нафтогазових труб з Індії - до 240%, з Південної Кореї - 158%, з Таїланду - 118%, з В'єтнаму - 111%. Для решти імпортерів пропонуються дещо менші мита.

При цьому щодо продукції з Туреччини та Індії пропонується запровадити компенсаційні мита, оскільки в цих країнах діє режим державних виробничих субсидій.

Як очікується, Міністерство торгівлі США повинно винести попередню постанову про компенсаційні мита у вересні цього року, а за антидемпінговими митами - в грудні. Проте право остаточного рішення щодо запровадження мит належить Комісії США з міжнародної торгівлі. Вже в серпні Комісія розгляне спроможність доказів обмеження прав американських виробників і прийме рішення про продовження або припинення розслідування.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня американські металурги, включаючи металургійний гігант - компанію U.S. Steel Corp, подали клопотання в Комісію США з міжнародної торгівлі з проханням провести розслідування факту наявності демпінгу при імпорті труб з України, Індії, Філіппін, Саудівської Аравії, Південної Кореї, Тайваню, Таїланду, Туреччини, В'єтнаму.

Їхні дії були зумовлені поведінкою виробників сталі і труб з країн, що розвиваються, - падіння світових цін на сталь змусило їх агресивніше збувати свою продукцію в США.

Довідка УНІАН. У першому півріччі 2013 року українські виробники, за даними Держстату, знизили виробництво сталевих труб порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 21,4% - до 944 тис. тонн.