США почали антидемпінгове розслідування імпорту труб з України
Міністерство торгівлі США розпочало торгове розслідування із звинувачення виробників з України і восьми інших країн у поставках на американський ринок сталевих труб для нафтогазової промисловості за несправедливо низькими цінами.
Про це повідомляється на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association, WSA).
Обсяг імпорту труб до США у 2012 році порівняно з 2010 роком збільшився удвічі – до 1,8 млрд дол. внаслідок підвищення внутрішнього попиту, а також запровадження в 2010 році мит на імпорт нафтогазових труб з Китаю, що створило умови для входу на американський ринок інших зарубіжних постачальників. У підсумку, за даними Американського інституту заліза і сталі, торік імпорт досяг 63% трубного ринку США.
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Згідно з повідомленням WSA, найрадикальніших заходів пропонується вжити проти імпорту з країн Південно-Східної Азії. Зокрема, американські виробники просять визначити розмір мит на імпорт нафтогазових труб з Індії - до 240%, з Південної Кореї - 158%, з Таїланду - 118%, з В'єтнаму - 111%. Для решти імпортерів пропонуються дещо менші мита.
При цьому щодо продукції з Туреччини та Індії пропонується запровадити компенсаційні мита, оскільки в цих країнах діє режим державних виробничих субсидій.
Як очікується, Міністерство торгівлі США повинно винести попередню постанову про компенсаційні мита у вересні цього року, а за антидемпінговими митами - в грудні. Проте право остаточного рішення щодо запровадження мит належить Комісії США з міжнародної торгівлі. Вже в серпні Комісія розгляне спроможність доказів обмеження прав американських виробників і прийме рішення про продовження або припинення розслідування.
Як повідомляв УНІАН, на початку липня американські металурги, включаючи металургійний гігант - компанію U.S. Steel Corp, подали клопотання в Комісію США з міжнародної торгівлі з проханням провести розслідування факту наявності демпінгу при імпорті труб з України, Індії, Філіппін, Саудівської Аравії, Південної Кореї, Тайваню, Таїланду, Туреччини, В'єтнаму.
Їхні дії були зумовлені поведінкою виробників сталі і труб з країн, що розвиваються, - падіння світових цін на сталь змусило їх агресивніше збувати свою продукцію в США.
Довідка УНІАН. У першому півріччі 2013 року українські виробники, за даними Держстату, знизили виробництво сталевих труб порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 21,4% - до 944 тис. тонн.