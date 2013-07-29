За святкові дні кордон України перетнуло більше мільйона людей
Протягом трьох днів святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі (26-28 липня 2013 року) митний кордон України перетнуло понад 1,2 млн. осіб.
Про це повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів.
Як зазначається, через митниці Міндоходів пройшло на 200 тис. пасажирів більше, ніж у звичайні вихідні дні.
Зокрема, за статистикою Міндоходів, офіційно підтвердили, що приїхали на урочистості в Україну, – 960 осіб. З них 248 представників духовенства та помісних церков, а також 42 представники інших конфесій. Кількість паломників становить 637 осіб.
Міністерство інформує, що оформлення літерного поїзду Святійшого Патріарха Московського і всія Русі Кирила відбулося без зауважень.
Також зазначається, що всі митниці були готовими до додаткового навантаження на пунктах пропуску у святкові дні, що дозволило уникнути черг та затримок в митному оформленні всіх пасажирів, бажаючих перетнути митний кордон України.