За святкові дні кордон України перетнуло більше мільйона людей

17:33, 29 липня 2013
Суспільство
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Протягом трьох днів святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі (26-28 липня 2013 року) митний кордон України перетнуло понад 1,2 млн. осіб.

В Україну

Про це повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів.

Як зазначається, через митниці Міндоходів пройшло на 200 тис. пасажирів більше, ніж у звичайні вихідні дні.

Зокрема, за статистикою Міндоходів, офіційно підтвердили, що приїхали на урочистості в Україну, – 960 осіб. З них 248 представників духовенства та помісних церков, а також 42 представники інших конфесій. Кількість паломників становить 637 осіб.

Міністерство інформує, що оформлення літерного поїзду Святійшого Патріарха Московського і всія Русі Кирила відбулося без зауважень.

Також зазначається, що всі митниці були готовими до додаткового навантаження на пунктах пропуску у святкові дні, що дозволило уникнути черг та затримок в митному оформленні всіх пасажирів, бажаючих перетнути митний кордон України.

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