Кирил прибув до Києва (фото)
22:08, 26 липня 2013Суспільство
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В Україну прибув Патріарх РПЦ Кирил.
Кирил прибув окремим поїздом
На вокзалі його зустрічали представники української влади на чолі з віце-прем'єр-міністром Костянтином Грищенком і української церкви на чолі з митрополитом УПЦ МП Володимиром (Сабоданом).
Кирил і Сабодан
Патріарх Кирило не став підходити до віруючих, а відразу пройшов до чорного "Мерседесу" і поїхав.
В Україну доставили Андріївський хрест
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