Кирил прибув до Києва (фото)

22:08, 26 липня 2013
Суспільство
1700 0

В Україну прибув Патріарх РПЦ Кирил.

Кирил прибув окремим поїздом

На вокзалі його зустрічали представники української влади на чолі з віце-прем'єр-міністром Костянтином Грищенком і української церкви на чолі з митрополитом УПЦ МП Володимиром (Сабоданом).

Кирил і Сабодан

Патріарх Кирило не став підходити до віруючих, а відразу пройшов до чорного "Мерседесу" і поїхав.

В Україну доставили Андріївський хрест
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter