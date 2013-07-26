Кирил прибув до Києва (фото)

На вокзалі його зустрічали представники української влади на чолі з віце-прем'єр-міністром Костянтином Грищенком і української церкви на чолі з митрополитом УПЦ МП Володимиром (Сабоданом).

Патріарх Кирило не став підходити до віруючих, а відразу пройшов до чорного "Мерседесу" і поїхав.