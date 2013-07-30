У Стаханові з братської могили вкрали три бронзових вінки

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, 29 липня о 07.10 до Стахановського МУ ГУМВС з відповідною заявою звернулася чергова Стахановського міськвиконкому.

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Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ст. 297 КК України. Вживаються заходи щодо пошуку і затримання осіб, причетних до скоєння злочину.