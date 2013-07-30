У Севастополі опівдні тепер стрілятимуть із гармати

У Севастополі Військово-Морські Сили за дорученням міністра оборони України Павла Лебедєва відродили щоденний ритуал "полуденного пострілу".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, традицію «полуденного пострілу» відроджено під час святкування Дня флоту України, з метою військово-патріотичного виховання підростаючого покоління, формування у майбутніх військовослужбовців свідомої готовності до озброєного захисту Батьківщини, виховання любові та почуття гордості до армії і флоту.

Постріл виконується особовим складом окремого берегового ракетного дивізіону Військово-морських Сил Збройних Сил України із 85-ти мм гармати Д-44 повоєнного виробництва з території Військово-морського музею України, що на Михайлівській батареї.

У прес-центрі також повідомили, що на українському флоті немає дефіциту снарядів відповідного типу, то ж відтепер традиції знову жити.

Відвідувачі музею, які опівдні перебуватимуть тут з екскурсією, зможуть на власні очі побачити проведення українськими військовими моряками «полуденного пострілу».

Довідка УНІАН. У 1819 році в Севастополі вперше було введено службу часу. З цією метою на головних воротах Адміралтейства було споруджено башту, з закріпленим на ній годинником. У тому ж році командир Чорноморського флоту і портів Чорного моря Олексій Грейг видав указ, згідно з яким при домі Головного командира було встановлено гармату. Щоденно, рівно о 12-й годині, із неї виконувався полуденний постріл. У подальші роки ця традиція з різних причин переривалася, були спроби її поновити.

Згідно з Указом Президента України від 30 грудня 2011 року №1209/2011, українські військові моряки своє професійне свято відзначають в останню неділю липня, в День флоту України.

28 липня 2013 року в святкуванні Дня флоту України і Дня ВМФ РФ у Севастополі взяли участь президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін.