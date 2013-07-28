Янукович: Наш флот знають і шанують у всьому світі
12:43, 28 липня 2013Суспільство
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Президент України Віктор Янукович привітав працівників та ветеранів морського і річкового флоту, військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України з професійним святом - Днем флоту України.
Янукович привітав українських моряків
У привітанні, розміщеному на офіційному сайті голови держави, зазначається: “Сьогодні наш флот знають і шанують у всьому світі. Сумлінно виконуючи складні та відповідальні завдання, українські моряки надійно захищають нашу державу, беруть активну участь у міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки”.
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Президент висловив переконання, що спільні зусилля держави та військовослужбовців і надалі сприятимуть зміцненню українського флоту.
Янукович подякував ветеранам флоту за самовіддану працю та багатий досвід, а також побажав їм, працівникам та військовослужбовцям ВМС доброго здоров’я, щастя і достатку.
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