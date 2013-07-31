Україна відправила до Таїланду ще 21 БТР

Про це повідомила прес-служба «Укрспецекспорту» з посиланням на генерального директора компанії "Укроборонпром" Сергія Громова.

За його словами, з цієї партії 15 машин — лінійні БТР-3Е1 і шість — ракетні БТР-3РК.

«Виготовленням шести ракетних машин ми завершуємо перший великий контракт з Таїландом. 15 лінійних БТР-3Е1 виготовлені у рамках наступного контракту », - сказав Громов.

Він також повідомив, що цю партію доставлять у порт (Одеса) не пізніше за 15 серпня 2013 року. При цьому після доставки техніки до Таїланду у вересні тайська сторона проведе остаточну процедуру прийняття, яке складатиметься з ходових випробувань і стрільби. "Концерн виконує якісно і у зазначені терміни завдання і зобов'язання, визначені відповідною міжурядовою угодою", - цитує прес-служба Громова.

Голова концерну також відзначив, що підприємство розглядає можливість створення повноцінного сервісного центру в Таїланді, який має забезпечити повне обслуговування поставленої військової техніки українського виробництва.

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Водночас представники Таїланду висловили переконання у подальшому зміцненні партнерства з українськими виробниками озброєння. При цьому тайський офіційний представник підкреслив традиційно високу якість українських бронетранспортерів.

Як повідомляв УНІАН, «Укрспецекспорт» у березні 2013 року відвантажив до Таїланду партію з 22 БТР українського виробництва.

Офіційна військова делегація Королівства Таїланд на чолі з начальником Генштабу генералом Танасаком Патімапрагорном 21 травня відвідала низку підприємств, які входять до складу держконцерну «Укроборонпром», де ознайомилася з можливостями України у сфері виробництва бронетехніки, суднобудування і високоточної зброї.