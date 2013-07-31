У міліції підозрюють, що вбивця мера Бартенєва знав про його спадкову хворобу

Обріз, з якого було вбито Бартенєва, проходив речовим доказом у Тернопільській області, про це нагадує сьогодні газета «Вести».

За словами в.о. прес-секретаря прокуратури Тернопільської області Людмили Горбачевської, «ця зброя фігурувала як речовий доказ у кримінальній справі. Її було знайдено на місці злочину, згодом повинні були утилізувати і за документами її утилізовано міліцією. У зв'язку з цим почато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем», — сказала вона.

Як обріз, який за документами вже не існує, потрапив до вбивці мера, – поки що невідомо. Але це зайве підтвердження тому, що мішень не була випадковою жертвою пограбування, зазначає видання. До речі, в цю версію не вірять ні друзі мера, ні колишні правоохоронці. За словами народного депутата Олександра Волкова, який зустрічався із загиблим у день трагедії, злочинець діяв як професіонал: «Замовне вбивство, я упевнений. Це не звичайне пограбування. Це все нісенітниця. Даруйте, але на розбійний напад не ходять з обрізами з мисливської рушниці, тим більше був спиляний не лише ствол, а й приклад. Значить, людина хотіла, щоб не було видно як вона його носить. На гоп-стоп, як мовиться, ходять інакше, підставляють ніж і вимагають барсетку. Але коли стріляють у спину! До речі, це була напівкартеч. Стріляли з відстані півтора метра, і контейнер навіть не розкрився повністю».

Не вірить в основну версію правоохоронців (розбійний напад) і екс-начальник кримської міліції Володимир Хоменко: «Напевно знали в кого стріляти. Це не почерк дворової шпани. Вбивцю мера Симеїзу Кирила Костенка так і не знайшли, а коли щось заважає, то й не знайдуть. Тут така сама тенденція». А колишній прокурор АРК Віктор Шемчук, який зараз очолює Львівську обладміністрацію, вважає, що причиною замаху могло стати земельне питання: «Я так думаю, що ніяких прямих конфліктів у Бартенєва не було, тому не можна виключати версію того, що це могло бути пов'язано із земельними проблемами. Причини, з яких у Криму вбивали раніше і вбивають зараз, одні й ті самі. Я не думаю, що до цього може бути причетне ОЗУ Білого, яке нібито активізувалася в Криму. Пройшло 15 років з моменту його активної діяльності».

Джерело в правоохоронних органах повідомило: «Це було зроблено професійно. Вбивця був обізнаний, що мер страждав спадковим незгортанням крові, і навіть легке поранення призведе до сильної кровотечі, і смерть якщо не буде миттєвою, то все одно настане і буде болісною». За словами джерела, Бартенєв вже в лікарні розповів міліції, що в барсетці було близько 10 тисяч грн. «Але навіщо стріляти? Всі гоп-стопники у гіршому разі приглушають жертву і забирають все, що потрібно. Барсетка - це про людське око», - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, на Бартенєва напали в ніч на 28 липня, коли він зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки, поставивши машину в свій гараж. Чоловік середнього росту і міцної статури з відстані майже півтора метра вистрілив у спину мера. Зав'язалася боротьба. Злочинець втік, забравши барсетку Бартенєва з грошима і документами. Міліція знайшла сумку без грошей. Розслідування проводиться за статтею КК «розбій» і «умисне вбивство». Бартенєв помер у лікарні, не проживши й доби. Йому було 57 років. Він мав звання Героя України. Двічі, в 2008 і 2010 роках, обирався мером.

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