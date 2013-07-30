Мельника з суду забрала «швидка» - прокуратура погрожує примусом

Ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, якого підозрюють в отриманні хабарів, забрала з Печерського райсуду Києва карета “швидкої допомоги”

Як передає кореспондент УНІАН, “швидку допомогу” викликали родичі Мельника.

Лікарі на носилках винесли Мельника з будівлі суду і повезли його в лікарню. Проте не уточнили, в яку саме.

Медичний персонал карети “швидкої допомоги” відмовився надавати коментарі журналістам щодо стану здоров’я Мельника.

У той же час прокурор заявив, що завтра Мельника примусово привезуть на засідання суду, якщо він не з’явиться без поважної причини від лікарів.

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Якщо затриманий за підозрою у хабарництві ректор Податкового університету Петро Мельник завтра без поважної причини не з’явиться до Печерського суду, його можуть примусово доставити на судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання суду заявив журналістам прокурор Максим Лавринюк.

“Чи з’явиться завтра підозрюваний в суд, можуть сказати лише лікарі. Зараз вирішується питання відносно того, де проведуть обстеження Мельнику”, - сказав Лавринюк.

Прокурор наголосив, що якщо Мельник не з’явиться завтра до Печерського суду без поважних причин, його, можливо, примусово приведуть на засідання суду. Також прокурор наголосив, що невідомо хто викликав карету “швидкої допомоги” “Борис”, яка доставила Мельника в суд.

У свою чергу адвокати Мельника заявляють, що їхній підзахисний завтра прибуде на засідання суду, якщо лікарі дозволять йому брати в ньому участь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив адвокат Мельника Олександр Назаренко.

“Мій підзахисний завтра прибуде до Печерського суду, якщо медичні експерти дозволять йому брати участь у судовому засіданні”, - сказав адвокат.

Водночас Назаренко наголосив, що не знає, хто саме проводитиме медичну експертизу.

“Це вирішуватимуть сьогодні слідчі”, - сказав він.

За словами адвоката, сьогодні на судове засідання Мельника привезли примусово, перед цим накололи препаратами, які не були узгоджені.

“Мельник сьогодні жалівся, що в нього тиск 200 на 100. Приїхала комерційна бригада “швидкої допомоги” “Борис”, наколола його медичними препаратами, які не були узгоджені ані з ним, ані з його родичами. Причому в сьогоднішньому судовому засіданні не було встановлено, хто викликав і оплачував послуги компанії “Борис”, - сказав Назаренко.