Мельника до суду привезуть примусово

14:04, 31 липня 2013
Суспільство
1116 0

Печерський райсуд Києва постановив застосувати примусовий привід підозрюваного в отриманні хабара ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника на судове засідання 1 серпня.

Мельнику суд не повірив

Як передає кореспондент УНІАН, постанову суду зачитала слідчий суддя Марія Пилаєва.

“Суд вважає відсутніми належні дані про об’єктивну неможливість участі підозрюваного в даному судовому розгляді. Суд приходить до висновку про неповагу підозрюваного до даного судового засідання”, - сказала Пилаєва.

Суддя постановила застосувати примусовий привід для Мельника на судове засідання з розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу підозрюваному 1 серпня о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, під час судового засідання прокуратура заявляла, що Мельник ухиляється від участі у судовому засіданні, симулюючи важкий стан свого здоров’я. Між тим адвокати підозрюваного заявили, що Мельник перебуває у лікарні і готується до операції на серці.

Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

Печерський райсуд Києва має прийняти рішення щодо обрання Мельнику запобіжного заходу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter