Мельника до суду привезуть примусово

Як передає кореспондент УНІАН, постанову суду зачитала слідчий суддя Марія Пилаєва.

“Суд вважає відсутніми належні дані про об’єктивну неможливість участі підозрюваного в даному судовому розгляді. Суд приходить до висновку про неповагу підозрюваного до даного судового засідання”, - сказала Пилаєва.

Суддя постановила застосувати примусовий привід для Мельника на судове засідання з розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу підозрюваному 1 серпня о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, під час судового засідання прокуратура заявляла, що Мельник ухиляється від участі у судовому засіданні, симулюючи важкий стан свого здоров’я. Між тим адвокати підозрюваного заявили, що Мельник перебуває у лікарні і готується до операції на серці.

Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

Печерський райсуд Києва має прийняти рішення щодо обрання Мельнику запобіжного заходу.