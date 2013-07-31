Підозрюваний бізнесмен викинувся з вікна райвідділу міліції

У Жовтневому райвідділі міліції Дніпропетровська 30 липня о 22.30 з третього поверху викинувся підозрюваний.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Богдан Сліпець.

За його словами, 35-річного підприємця 30 липня приблизно о 18-й годині затримали працівники міліції в рамках кримінального провадження за статтею “шахрайство”.

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Адвокат уточнив, що його підзахисному інкримінують несплату одній з фірм коштів за поставлений товар.

Сліпець також заявив, що, на його думку, чоловіка затримали незаконно. Окрім того, адвокат не був присутній під час перебування підприємця у Жовтневому райвідділі міліції, що, за словами Сліпця, є теж незаконним.

Адвокат повідомив, що його підзахисний викинувся з третього поверху через психологічний тиск, який на нього чинили у райвідділі. Наразі потерпілий з численними переломами перебуває в стаціонарі Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечнікова. Він при свідомості.

Адвокат також заявив, що його не пускають в лікарню до підзахисного, “біля палати чергує міліціонер”.

Начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Дніпропетровській області Олексій Щербатов підтвердив кореспонденту УНІАН факт даного інциденту.

За словами Щербатова, підозрюваний 30 липня був доставлений до Жовтневого райвідділу міліції.

“Приблизно о 23-й годині підозрюваного вели по коридору райвідділу, де було відчинене вікно. Несподівано чоловік кинувся до вікна і вистрибнув з нього”, - зазначив начальник відділу.

Він також повідомив, що перевірку з приводу цієї події проводить прокуратура.