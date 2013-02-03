На Закарпатті чиновникам і правоохоронцям палять машини

Підпали автомобілів поступово перетворюються на найпоширеніший спосіб неформального з'ясування стосунків у Закарпатті. Спалюють машини підприємців, чиновників, журналістів і навіть правоохоронців, причому з вищої керівної ланки. У більшості випадків міліція безсила перед паліями, пише Дзеркало тижня.

Виданню вдалося отримати статистику підпалів за останні три роки. Цифри надані обласним управлінням МНС станом на листопад 2012 року. Так, якщо в 2010 р. на Закарпатті було спалено всього 6 машин, то в 2011-му - 12, а в листопаді 2012-го - 15. Після цього було ще як мінімум три умисні підпали (про них повідомляли ЗМІ), отже, до кінця минулого року в області спалено близько 20 автомобілів. Більшість з них - в Ужгороді і Мукачевому.

Правоохоронці неодноразово заявляли про необхідність боротьби з паліями, проте вжиті заходи поки не дали результатів. Наприкінці січня прокурор Закарпатської області Анатолій Петруня заявив на координаційній нараді: "Підпали автомобілів правоохоронців, побиття суддів, адвокатів, напади на депутатів - це виклик всій правоохоронній системі краю. І ми дамо гідну відповідь цьому".