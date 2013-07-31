У Луганській області знайшли нафту

Міжнародна нафтовидобувна компанія Serinus Energy (SE) з активами в Україні під час буріння чергової свердловини на родовищі «Північно-Макіївське» в Луганській області вперше знайшла поклади нафти.

Згідно з повідомленням компанії, яке має УНІАН, буріння свердловини, яка стала третьою на цьому родовищі, тривало 54 дня, а її глибина досягла 2,426 метрів.

"Вперше в Україні компанія одержала позитивний тест на наявність нафти. Під час тестів одержано 0,5 кубометрів нафти щільності 37 за методикою оцінки API (American Petroleum Institute)", - відзначено у повідомленні.

SE назвала "ймовірним", що виявлені запаси вуглеводнів на цій свердловині будуть достатніми для їх комерційного видобутку, відзначивши, що остаточно про це можна буде сказати після проведення додаткового аналізу.

Як повідомляв УНІАН, Kulczyk Oil Ventures, яка у червні об'єдналася з компанією Winstar Resources Ltd і змінила назву на Serinus Energy, почала бурити третю свердловину на родовищі "Північно-Макіївське" на початку червня.

Компанія прогнозувала, що роботи триватимуть близько 35 днів.

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Довідка УНІАН. Serinus Energy, яка працює в Україні через фірму "Куб-Газ", володіє ліцензією на розробку "Північно-Макіївського" родовища до січня 2017 року.

У активах компанії в Україні також є ще 4 газоконденсатних ділянки, зосереджених у Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Крутогірське і Вергунське родовища.