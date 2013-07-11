Нафтогаз відкрив велике нафтове родовище на сході України

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відкрила нафтове родовище на сході України з мінімальними запасами близько 12,8 млн. тонн, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, наприкінці 2011 року компанія «Нафтогаз України» одержала спеціальний дозвіл (ліцензію) на геологічне вивчення і дослідно-промислову розробку з подальшим видобутком нафти і газу на Будищансько-Чутівському родовищі.

«Протягом 2012 року компанія провела комплекс геофізичних досліджень, а в третьому кварталі 2012 року на тендерній основі почато буріння свердловини № 110 Руновщинська. В результаті було відкрито нафтове родовище - одне з найбільших в Україні за останні п'ятнадцять років», - йдеться в повідомленні.

На тему: Fitch: конфлікт Газпрому та Нафтогазу несе ризики для ЄС

Також у компанії зазначили, що при випробуванні відкладів верхнього карбону в свердловині одержано приплив нафти дебітом 106,8 куб. м за добу. «За оперативною оцінкою, мінімальні ресурси нафти родовища становлять близько 12,8 млн. т», - наголошується в повідомленні компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року НАК «Нафтогаз України» повідомила про відкриття нового нафтового родовище в Полтавській області з початковим дебітом більш як 60 тонн за добу.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.