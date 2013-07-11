Нафтогаз відкрив велике нафтове родовище на сході України
«Нафтогаз» відкрив нафтове родовище на сході України із запасами 12,8 млн. тонн.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відкрила нафтове родовище на сході України з мінімальними запасами близько 12,8 млн. тонн, повідомляє прес-служба компанії.
Згідно з повідомленням, наприкінці 2011 року компанія «Нафтогаз України» одержала спеціальний дозвіл (ліцензію) на геологічне вивчення і дослідно-промислову розробку з подальшим видобутком нафти і газу на Будищансько-Чутівському родовищі.«Протягом 2012 року компанія провела комплекс геофізичних досліджень, а в третьому кварталі 2012 року на тендерній основі почато буріння свердловини № 110 Руновщинська. В результаті було відкрито нафтове родовище - одне з найбільших в Україні за останні п'ятнадцять років», - йдеться в повідомленні.
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Також у компанії зазначили, що при випробуванні відкладів верхнього карбону в свердловині одержано приплив нафти дебітом 106,8 куб. м за добу. «За оперативною оцінкою, мінімальні ресурси нафти родовища становлять близько 12,8 млн. т», - наголошується в повідомленні компанії.
Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року НАК «Нафтогаз України» повідомила про відкриття нового нафтового родовище в Полтавській області з початковим дебітом більш як 60 тонн за добу.
НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.