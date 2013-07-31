Україна просить Росспоживнагляд про негайну зустріч щодо Roshen

Україна звернулася з офіційним листом до керівництва Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд), в якому просить про негайну зустріч для вирішення питання щодо заборони на поставки продукції української кондитерської корпорації Roshen на територію Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«Ми, як уряд, вжили перші офіційні у відповідь заходи - як тільки з'явилося офіційне повідомлення, ми надіслали офіційного листа керівнику Росспоживнагляду з проханням про термінову зустріч для того, щоб врегулювати всі питання, які були озвучені офіційно», - цитує прес-служба очільника міністерства Ігоря Прасолова.

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За його словами, це питання вийшло на офіційний рівень, і сьогодні Україна готова до діалогу з Росією.

Крім того, Прасолов вказав на той факт, що Росспоживнагляд висловив претензії тільки до тієї продукції Roshen, яка виробляється в Україні, тоді як до підприємств корпорації поза меж країни претензій немає, хоча на них діють однакові стандарти.

«Наскільки мені відомо, і ми провели попереднє дослідження, на всіх підприємствах компанії – не тільки в Україні, а й в Росії і Прибалтиці – діють одні і ті самі стандарти якості, тому ситуація незрозуміла. Саме тому ми хочемо скоріше з цим розібратися і скасувати заборону на поставки нашої продукції до Росії», - цитує прес-служба Прасолова.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня очільник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.

30 липня Росспоживнагляд повідомив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапірену, який має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону поставок на територію РФ продукції з чотирьох фабрик Roshen.

При цьому в кондитерській компанії заявили, що жодного офіційного документу, який підтверджує заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не отримувала.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів України, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок Росії 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому вираженні.