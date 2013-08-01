На заводі «Генератор» видали половину боргу із зарплати

Про це заявив перший заступник голови Державної інспекції з питань праці Роман Зенов, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики.

«На момент проведення перевірки робочою групи апарату Держпраці державне підприємство «Завод «Генератор» заборгувало 7,3 млн грн своїм працівникам. На виконання нашого припису щодо усунення виявлених порушень адміністрація підприємства виплатила працівникам 3,84 млн грн Також складено графік погашення заборгованості. Передбачається, що заборгованість по заробітній платі буде повністю ліквідовано до 1 грудня», - сказав Зенов.

За його словами, під час перевірки також встановлено численні порушення трудового законодавства. Зокрема, зі звільненими працівниками не розраховувалися у день звільнення, що суперечить частині 1 статті 116 Кодексу законів про працю. Також порушувалися строки виплати зарплати та відпускних.