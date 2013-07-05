Експорт зерна нового врожаю стане найбільшим в історії України - міністр

Про це сьогодні у Верховній Раді під час «Години запитань Уряду» повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«Експорт зернових культур у 2013/14 маркетинговому році може становити від 24 до 26 мільйонів тонн. Визначальними чинниками тут будуть стан посівів та перезимівля озимої пшениці під урожай 2014 року», − поінформував Микола Присяжнюк.

Міністр також додав, що обсяги експорту зернових у поточному році, навіть за песимістичного прогнозу, будуть найбільшими за всю історію незалежності.

Окрім того, очільник відомства зазначав, що Міністерство аграрної політики та продовольства України та компанії-експортери зерна вже уклали Меморандум про експорт зерна на 2013/2014 маркетинговий рік.

«Питання забезпечення продовольчої безпеки та стабільної ситуації на внутрішньому ринку зерна залишається номером один. Тому Мінагрополітики продовжує співпрацювати з експортерами зерна щодо здійснення зовнішніх поставок збіжжя через відповідний Меморандум», − підкреслив Міністр.