Завтра у Криму - дощі і грози

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на крайньому півдні 18-23°; вдень 23-28°, в південній частині, східних областях та на Закарпатті місцями 30-32°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 12-17°, вдень 23-28°. У м. Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

1 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-26°, в районі Одеси 19°, в Дніпрі біля Києва 23°.