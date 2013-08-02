Дідусь спалив будинок і втік від рятувальників

У Житомирській області через порушення правил пожежної безпеки і з необережності господарів згорів житловий будинок.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, незвичайний випадок стався вчора, 1 серпня.

О 15 годині 14 хвилин рятувальникам Олевського району Житомирщини надійшло повідомлення від чергового міліції про те, що в селі Рудня-Радовельська цього району горить будинок. Свідки пожежі випадково зателефонували правоохоронцям, а не рятувальникам.

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Коли пожежні прибули на місце виклику, то встановили, що горить житло, у якому проживав 85-річний власник будинку, і його дружина. За словами очевидців, старий вирішив прикрутити газовий балон. Завершивши процедуру, він почав перевіряти, чи не пропускає балон газ. Пенсіонер робив це за допомогою запаленого сірника. Гайка на ємкості з газом була прикручена нерівно, тому і виник витік газу. Балон вибухнув, спричинивши пожежу.

"Ні дідусь, ні його дружина від вогню не постраждали, а от будинок згорів повністю. Правда, господарів пожежні так і не побачили. За словами сусідів, зрозумівши, що накоїв, дідусь просто втік у невідомому напрямку", - розповіла Романюк.