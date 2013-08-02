Білорусь розпочала перевірку продукції Roshen

Про це повідомляють РІА «Новости» з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря Республіки Білорусь Ігоря Гаєвського.

"Із середи ми почали відбір проб у продукції Roshen, щоб пошукати там те, що знайшли росіяни, і перевірити ряд інших показників", - розповів Гаєвський.

"За результатами цієї роботи ми ухвалюватимемо рішення - або продукція відповідає нормам Митного союзу і нашим внутрішнім, або ні", - додав він.

На тему: Казахстан почав перевірку продукції Roshen

Як повідомляв УНІАН, 29 липня керівник Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив про упровадження заборони на поставки до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення у кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапірену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФТС) про заборону поставок на територію РФ продукції з чотирьох фабрик Roshen.

Слідом за Росією Казахстан заявив про намір перевірити продукцію кондитерської корпорації Roshen.