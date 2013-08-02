Казахстан почав перевірку продукції Roshen

Про це повідомила головний експерт комітету державного санітарно-епідеміологічного нагляду міністерства охорони здоров'я Казахстану Марал Рахімжанова в ефірі казахстанського "Сьомого каналу", передає РІА Новости.

"На сьогоднішній день отримано офіційне підтвердження від Росспоживнагляду про те, що продукція Roshen не відповідає технічному регламенту Митного союзу. Аналогічні перевірки розпочато санітарною службою Казахстану. У разі виявленні невідповідності дана продукція буде у нас зупинена", - сказала Рахімжанова.

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За інформацією телеканалу, казахстанські фахівці завершать перевірку цукерок протягом тижня. Після цього продукція українських кондитерів може опинитися під забороною. На сьогодні продукція фірми займає близько 20% казахстанського ринку солодощів.

Нагадаємо, Росспоживнагляд раніше повідомив, що невдоволення відомства викликала якість продукції Roshen. У торгових мережах Москви була відібрана продукція чотирьох фабрик - київської, вінницької, маріупольської і кременчуцької, які належать компанії Roshen. Порушення були виявлені з якості та безпеки. Як пояснили у відомстві, продукція не відповідала нормативам за вмістом жирів і органолептики, мала відхилення за показниками якості. Крім того, в молочному шоколаді Roshen виявлено бензопірен (речовину першого класу небезпеки).

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У зв'язку з виявленими порушеннями Росспоживнагляд поставив питання про введення заборони на ввезення продукції компанії Roshen. Митні органи РФ отримали вказівки про заборону ввезення на територію РФ кондитерських виробів даного виробника.